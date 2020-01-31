В Украине заработал электронный сервис проверки акцизных марок

Государственная налоговая служба совместно с Министерством финансов разработали и запустили электронный сервис, с помощью которого можно проверить на подлинность акцизные марки. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Сервис позволит определить, когда и какой фирме была выдана акцизная марка.

В налоговой подчеркнули, что электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но и поможет осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров.

На данный момент сервис работает в тестовом режиме и доступен по ссылке .

Напомним, что до введения электронных акцизных марок, в Украине планируют наносить штрих-коды на бумажные акцизные марки. По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, пилотный проект цифровизации акцизных марок могут запустить через несколько месяцев .