В Украине заработал электронный сервис проверки акцизных марок

31 января 2020 г. 13:15
Источник: Новое время
17 просмотров

Государственная налоговая служба совместно с Министерством финансов разработали и запустили электронный сервис, с помощью которого можно проверить на подлинность акцизные марки. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Сервис позволит определить, когда и какой фирме была выдана акцизная марка.

В налоговой подчеркнули, что электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но и поможет осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров.

На данный момент сервис работает в тестовом режиме и доступен по ссылке .

Напомним, что до введения электронных акцизных марок, в Украине планируют наносить штрих-коды на бумажные акцизные марки. По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, пилотный проект цифровизации акцизных марок могут запустить через несколько месяцев .

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.