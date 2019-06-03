В Украине завершили весеннюю посевную

Украина завершила весеннюю посевную 2019 года на площади 27,7 млн га, что соответствует уровню 2018 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным пресс-службы, площади под зерновыми составили 14,8 млн га, под техническими культурами – 9,2 млн га. Структура посевных площадей в последние годы существенно не меняется.

"Учитывая ход весенне-полевых работ и зимовку озимых культур, можно ожидать, что урожай ранних зерновых 2019 будет не ниже прошлогоднего", - цитируется замминистра аграрной политики Владимир Топчий.

По данным на сайте министерства, по состоянию на 3 июня площади под кукурузой составили 4,7 млн га (99,8% к прогнозу), подсолнечника – 5,6 млн га (98%), ярой пшеницы – 158 тыс. га (96% к прогнозу), ячменя – 1,5 млн га (96%), сои – 1,48 млн га (82%). Значительно ниже оказались посевные площади под гречихой – 44,6 тыс. га, или 46% к прогнозу. Площади под сахарной свеклой составили 221 тыс. га (90% к прогнозу).

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, Украина увеличила площади под озимыми культурами в 2018 году на 160 тыс. га – до 8,2 млн га.

Валовой сбор зерна Украине в 2018 году составил около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн в 2017 году.