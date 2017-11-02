В Украине заявили о запуске производства боеприпасов по стандартам НАТО

02 ноября 2017 г. 14:20
Источник: Новое Время
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Украина планирует запуск собственного производства боеприпасов.

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что для выполнения программы развития производства боеприпасов, которая предусматривает реанимацию предприятий и создание новых, МЭРТ провело процедуру закупки линии производства корпусов снарядов и гильз калибра 100-155 мм.

Также сообщается, что планируется переход на основной калибр, используемый странами НАТО – 155 мм. Также на фондах Минобороны планируется производить патроны калибра от 5,45 мм до 14,5 мм

"Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы, будет адаптировано под стандарты НАТО. Производиться эти снаряды, скорее всего, будут на ГАХК Артем", – говорится в сообщении.

Напомним, в июле президент Украины Петр Порошенко анонсировал строительство завода по производству боеприпасов за 1,4 млрд грн.

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