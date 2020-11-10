В Украину поступило более 18 тысяч тонн свинины из стран ЕС

Есть пашинка и ребро - 110 грн, есть мякоть, лопаточка - 120 грн

Цена мяса на харьковских рынках за этот год почти не изменилась. Впрочем, если верить данным Главного управления статистики в Харьковской области, изменилось количество свиней и коров. Оно существенно уменьшилось. И на прилавках городских базаров и специализированных магазинов этого незаметно.

Светлана, продавец мяса

Було временно трошки менше, бувають же всякі періоди, а щас уже появились свині, і вже звонять постоянні, які нам предлагають свиней, іздим і закупаємо. Чоловік їде на село, закупає, привозе додому. Ми живем у частному секторі, у нас все оборудовано, есть и бойня и, допустим, камера морозильна, дома ріжем.

Именно местная свининка или телятина нравятся больше всего. Мясо свежее, а не перемерзлое, поэтому полезное и питательное.

В этом сходятся и продавцы, и покупатели. Но вот найти его становится все труднее.

Ассоциация свиноводов Украины на своей официальной странице сообщает, что за 10 месяцев текущего года в Украину поступило более 18000 тонн свинины из стран ЕС. Это составляет 91% объема годовых экспортных квот по свинине для поставщиков из Евросоюза.

В рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС поставки свинины пределах 20 000 тон не облагаются ввозной пошлиной. Но, учитывая такую ​​динамику, специалисты говорят, что до конца ноября квоты исчерпаны.

Елена, продавец мяса

Ну, я так думаю, что наше украинское мясо ни с чем не сравнится. Все равно люди будут держать, потому что это, как сказать, в селе - это прибуток семьи. Так что я думаю, сельское хозяйство, наш бизнес, все равно будет процветать.

Александр, покупатель

А где на нем написано, что оно явно не импортное, хотя откуда я знаю...

Самые активные страны-импортеры - Дания, Польша, они суммарно поставили 12 600 тонн свинины или почти 53% ввезенного в Украину мяса свиней.

В это же время - Нидерланды, Испании, Францяи и Литва завезла на украинский рынок менее 24% мяса.

Сергей Беренда, экономист

Якщо ця продукція відповідає всім санітарним нормам, які вимагає держава Україна, і якість і ціна цієї продукції є конкурентно здатною на нашому ринку, то чому ні? Чому ми маємо забороняти імпорт такої продукції? Тим більше, що це означає, що підвищується конкуренція, і виробники змушені робити більш якісний продукт за менші гроші.

Экономист также добавляет: завоз некачественного мяса в Украину может быть реальным только за счет коррупции на таможне. В таком случае на импортное мясо скорее всего цена будет дешевле отечественного.

Однако украинский производитель попадает в ловушку, ведь к нему высокие требования, согласно украинскому законодательству, и это удорожает стоимость мяса, а его конкурент, значит, обходит часть требований.

Поэтому Сергей Беренда отмечает, что здесь важно создать равные условия для производителей, тогда проблем ни для украинских фермеров ни для потребителей не возникнет.