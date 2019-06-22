В "Укрэнерго" предупредили о риске веерных отключений из-за жары

22 июня 2019 г. 12:12
1 просмотр

Госпредприятие "Укрэнерго" предупреждает о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме из-за жары.

Как сообщает пресс-служба компании, в энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии.

За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт.

В связи с этим в "Укрэнерго" предупредили о том, что могут прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что в Укрэнерго не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - говорится в сообщении компании.

Для решения проблемы руководство компании  предлагает вывести из ремонта Трипольскую, Змиевскую ТЭС ПАО «Центрэнерго» и Славянскую ТЭС «Донбассэнерго» или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС.

«Также необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности, на Криворожскую и Луганскую ТЭС ДТЭК Энерго», - отметили в энергокомпании.

По этому поводу Укрэнерго уже обратилось к СНБО с соответствующим письмом. От оперативности принятия решения и его исполнения будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.