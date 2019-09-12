В "Укробронпроме" проводит обыски ГБР

Госбюро расследований проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Об этом сообщает глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

Сообщается, что обыски происходят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.

"Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение", - сообщил глава ГБР.

В "Укроборонпроме" подтвердили информацию о проведении обысков и заявили, что будут способствовать любым следственным действиям при расследовании всех уголовных производств в отношении Концерна и предприятий-участников. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Информация и документы на запросы следователей предоставляться в полном объеме, в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины", - заявили в компании.

Напомним, ранее обыски прошли в главном офисе "ПриватБанка" в Днепре. В пресс-службе банка сообщили, что обыск проводили полицейские по решению суда, основание - "превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями".

В полиции уточнили, что обыски проводились в рамках дела по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).