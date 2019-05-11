В "Укрзализныце" выявили растрату более 50 млн гривен

Во время внеплановой проверки департамент внутреннего аудита подразделения «Вагонный участок станции Киев – Пассажирский» обнаружили сокрытие 50,9 млн гривен, которые начислялись в качестве премий, а также единовременных поощрений и материальной помощи отдельным работникам, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Сообщается, что во время проверки были выявлены факты, когда некоторым работникам выплачивалась материальная помощь на оздоровление при выходе в ежегодный отпуск в размере двух окладов, а также дважды и трижды в год.

«Например, руководитель этого вагонного участка по своему заявлению безосновательно получил материальной помощи на оздоровление в июле 2018 года в размере двух окладов — на общую сумму 45100 грн", - рассказали в «Укрзализныци».

Также в ходе проверки был выявлен факт выделения более 165 тысяч гривен в виде премий и поощрений главному бухгалтеру, которая отсутствовала в момент выплаты, фактически находясь на больничном, в ежегодном или учебном отпуске.

Также было установлено, что бывший руководитель Вагонного участка и главный бухгалтер не контролировали начисление заработной платы согласно действующего законодательства.

"Они своими устными указаниями заставляли своих подчиненных работников проводить начисление средств без соответствующих нормативных документов, оформленных надлежащим образом, а в случае отказа от выполнения поставленных ими задач угрожали увольнением или физической расправой", - заявили в пресс-службе "Укрзализныци".

Все материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.