В законе о введении кассовых аппаратов нужно учесть мнение микро и малого бизнеса - предприниматели

Нововведения, которые предлагаются проектом о применении регистраторов расчетных операций может уничтожить малый бизнес, или заставит уйти его в тень. Такое мнение высказали предприниматели Харькова на первом заседании Общественной платформы малого и среднего бизнеса. Инициаторами создания платформы стали Ассоциация Предпринимателей ТЦ «Барабашово», а также более 10 профсоюзных и общественных обьединений. Все изменения сейчас, говорят предприниматели, должны внедряться, учитывая карантинный кризис.

Руслан Гусейнов, руководитель Асоциации Предпринимателей ТЦ «Барабашово»:

Я думаю, благосостояние, пандемия, все остальное, до этого были на другом уровне, что их можно было ввести. Сейчас мы практически на дне, я это называю дном, потому что торгов нет, бизнес стоит. Тут пандемия, тут непонятно, что дальше будет. Наше правительство решило. Мы не боимся этих налогов. Мы готовы их платить, но они должны быть прозрачными. Адекватными и обоснованными.



Критика законопроекта о кассовых аппаратах звучит в Украине не впервые. Сейчас, отмечают предприниматели, она очень актуальна, ведь бизнес оказался на грани выживания. По всей Украине начались массовые акции протеста. Однако в отличие от некоторых радикальных активистов, харьковские предприниматели пытаются найти компромисс.

Ирина Денисова, представитель Асоциации Предпринимателей ТЦ «Барабашово»:

Предприниматель будет платить налоги. А государство будет нетеневым образом открыто смотреть на предпринимателя. Мы будем требовать законотворцев услышать нас – микро и мелкий бизнес. Мы будем выходить и стучать во все двери, включая и Верховну Раду. Мы будем требовать, чтобы депутаты занялись прямой обязанностью – стояли на защите прав и интересов гражданина.

Предприниматели подготовили более 700 поправок к законопроекту. Среди них: принципы учета товаров, оценки товара и механизмы начисления штрафов, техническое обеспечение и экономическая доступность кассовых аппаратов. В ближайшее время все предложения передадут в областное управление Государственной налоговой службы и в харьковскую областную администрацию.