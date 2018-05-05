В Золочевском районе полиция проверила перевозчиков

В Золочевском районе полицейские проверили владельцев пассажирского транспорта и техническое состояние автопарка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Проверки проводили для усиления контроля за безопасностью дорожного движения при перевозке пассажиров и предупреждению аварийности на автомобильном транспорте общего пользования.

Всего полицейские осмотрели 21 пассажирский автобус, 12 из которых используются для перевозки организованных групп детей.

В отношении 2 граждан составили протоколы по ч. 3 ст. 133-1 (нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров или грузов автомобильным транспортом) Кодекса Украины об административных правонарушениях.