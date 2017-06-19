Валовой внешний долг Украины достиг почти $ 114 млрд

Прямые инвестиции в первом квартале года продемонстрировали рост на 4,9 процента.

Украинский валовой внешний долг по состоянию на 1 апреля нынешнего года насчитывает 113,643 миллиарда долларов, что на 125 миллионов долларов, или на 0,1%, превышает показатель начала года. Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

В сообщении говорится, что долг сектора госуправления в первом квартале вырос на 0,2% – до 36,455 миллиарда долларов, долг центрального банка – на 2,5% до 6,401 миллиарда долларов.

Прочие депозитные корпорации снизили свой долг на 5,7% – до 8,451 миллиарда долларов, долг остальных секторов остался практически неизменным и по итогам квартала составил 53,297 миллиарда долларов.

При этом прямые инвестиции в первом квартале продемонстрировали рост на 4,9 процента и составили 9,039 миллиарда долларов.

В минувшем году валовой внешний долг сократился на 5,2 миллиарда долларов, или на 4,4% – до 113,483 миллиарда долларов по состоянию на 1 января нынешнего года.