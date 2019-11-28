vBanke.com.ua — подобрать онлайн кредит просто®

У каждого человека бывают ситуации, когда нужны деньги, причем срочно. Все чаще пестрит реклама, предлагающая оформить кредит за несколько минут в интернете. Выбирая микрокредитную организацию (МФО), есть риск подписаться на невыгодные условия кредитования.

vBanke – это сервис, который подбирает пользователям самые выгодные предложения микрофинансовых организаций. Сервис не выдает займы населению, а собирает актуальную информацию от партнеров МФО и сортирует ее для удобства использования. Так, потенциальный клиент с помощью vBanke может выбрать кредитную компанию по разным параметрам.

Все микрокредитные организации, с которыми работает онлайн-сервис, работают в законном поле, у всех кредиторов есть необходимые лицензии. Количество партнеров сервиса неуклонно увеличивается, vBanke работает с 75 микрофинансовыми организациями, у каждой из них свои условия выдачи займа, сроки погашения и проценты. Популярностью у клиентов пользуются такие МФО как: ШвидкоГроші, CreditPlus, AlexCredit, УкрПозика, CreditOn, MoneyVeo и другие.

Компания MoneyVeo выдает займы от 100 до 17 000 грн. Первую ссуду можно получить под 0,01% в день. Чтобы взять кредит, нужно быть совершеннолетним, но не старше 90 лет. Длительность первого займа не превышает 30-дневный период. Постоянные клиенты пользуются бонусами. Есть услуга по продлению договора.

УкрПозика позволяет украинцам получить средства на карту за 15 минут. Для этого необходимо создать личный кабинет, оформить заявку. Для оформления займа потребуется: быть совершеннолетним, сканы паспорта и ИНН, прописки. Сумма займа может составить от 300 до 10 тысяч гривен до 30 дней. Первый заем клиент берет под 0%. Потом лимит средств и сроки кредитования могут быть увеличены.

Финансовая компания CreditPlus предоставляем займы населению под 0,01% в сутки для новых клиентов. Оформление заявки занимает, как правило, 7-10 минут. Можно взять сумму в долг от 500 до 10 тысяч гривен длительностью от 1 до 30 дней. Для получения денег нужны только паспорт, ИНН и карта. По программе кэш-бэка 5% от суммы ссуды возвращаются клиенту.

Эти микрофинансовые организации, как и многие другие, предоставляют своим новым клиентам средства практически бесплатно. При повторном займе процентные ставки немного повышаются. При этом для оформления кредита нужен минимум документов. Оформить заем можно не выходя из дома, получив средства на карту.

Сервис vBanke позволяет выбрать кредитора на выгодных условиях разным людям - студентам, пенсионерам, работающим с невысокой зарплатой и безработным.