Верховная Рада назначила главу Нацбанка

Верховная рада Украины назначила главу Национального банка Украины. Им стал глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

"За" проголосовали 332 нардепа.

Парламентарии одобрили соответствующий проект постановления №3857 "О назначении Шевченко К.Е. на должность председателя Национального банка Украины".

В 2009 году Кирилл Шевченко был советником на тот момент премьер-министра Юлии Тимошенко. В 2010 году он стал соучредителем "Терра Банк", который потом продали.

До осени 2014 года Шевченко также являлся советником председателя правления "Ощадбанка". При этом с 2009 год по 2010 год он был членом наблюдательного совета "Укргазбанка",а в 2014 году занял должность первого зампредседателя правления.

В 2015 году после конкурса Кирилл Шевченко стал председателем правления Укргазбанка.

Напомним, финансовый комитет Верховной рады рекомендовал назначить новым главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

Вчера стало известно, что на рассмотрение финансового комитета Верховной рады внесли постановление о назначении нового главы Национального банка.

Добавим также, Верховная рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.