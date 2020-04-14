Верховная Рада повысила штрафы за поджог сухостоя в 18 раз

Верховная Рада Украины приняла законопроект №2339 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области со ссылкой на данные Департамента коммуникации МВД Украины.

За принятие данного законопроекта проголосовали 328 народных депутатов.

Как отмечается, принятый проект закона существенно повышает размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

Согласно закону, штраф за загрязнение воздуха составляет от 30600 гривен до 61200 гривен или ограничением свободы на срок до трех лет.

«Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем наказываются штрафом от 91 800 гривен до 153 тысяч гривен.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа на граждан от 1500 до 4590 гривен и на должностных лиц - от 4590 гривен до 15300 гривен. Если это же привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади - штраф от 4500 гривен до 15300 гривен для граждан и от 10710 гривен до 18360 гривен.

Выжигание стерни, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждений и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, - наказывается штрафом от 3 тыс. 60 грн до 6 тыс. 120 грн для граждан и 15 тыс. 300 до 21 тыс. 420 грн для должностных лиц», - говорится в сообщении.

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, - влекут наложение штрафа от 6120 гривен до 12240 гривен.