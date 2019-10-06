Верховная Рада ввела единый счет для уплаты налогов с 2021 года

Верховная Рада ввела единый счет для уплаты налогов с 1 января 2021 года.

Соответствующие законопроекты Парламент одобрил 4 октября, передает пресс-служба Харьковской государственной обладминистрации.

Так, во втором чтении и в целом приняты законопроект №1049 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и законопроект №1051 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Законопроекты вводят единый счет для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с 1 января 2021 года.

Единый счет - это счет Государственной налоговой службы (ГНС), открытый в казначействе, который налогоплательщик может использовать для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует налоговая. Через единый счет можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по следующим налогам.

Однако, как отмечается, единый счет нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с горючего и спирта, поскольку для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования. Единый счет также нельзя будет использовать для оплаты части чистой прибыли (дохода) государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.

Для того чтобы открыть единый счет, налогоплательщик сможет подать заявку в налоговую службу через свой электронный кабинет. Использовать счет можно будет уже на следующий день после подачи заявки. Прекратить использование - не ранее 1 января следующего года.

Как будет функционировать единый счет? Налогоплательщик подает на исполнение в банк, в котором он обслуживается, расчетный документ о перечислении на единый счет соответствующей суммы средств. Налоговая служба формирует необходимые реестры с указанием всей необходимой информации, в частности, платежных реквизитов получателей средств, и направляет их казначейству. Казначейство, исходя из полученных от ГНС реестров, распределяет средства налогоплательщиков между бюджетами и государственными целевыми фондами.

При этом налогоплательщик сможет ознакомиться в своем электронном кабинете с реестром, который ГНС сформировала по его платежам и направила казначейству для распределения, а также определить направление использования сумм ошибочно или излишне уплаченных им средств.

Основная цель принятых законопроектов - упростить процедуру уплаты налогов и сборов и единого социального взноса. Ожидается, что благодаря единому счету налогоплательщики будут тратить меньше своего времени на формирование платежных поручений.

Кроме того, они смогут самостоятельно, в автоматическом режиме, определять направление использования сумм ошибочно или излишне уплаченных ими средств. Для плательщиков, которые будут пользоваться единым счетом, обязанность по уплате налогов и сборов будет считаться исполненной с момента подачи ими в банк, в котором они обслуживаются, расчетных документов о перечислении на такой счет соответствующих средств.