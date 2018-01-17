Влияние капризов природы на урожай: харьковские аграрии рассказали о состоянии озимых

Засуха летом, плюсовая температура и дожди в декабре, в затем – резкое похолодание в начале января – погодные условия на Харьковщине в течение нескольких последних месяцев благоприятными назвать тяжело, подчеркивают аграрии. Свои опытные поля, рассказывают в национальном университете имени Докучаева, засеивали неравномерно из-за капризов природы, поэтому растения прорастали неодновременно.

Михаил Бобро, профессор ХНАУ им. Докучаева:

Пагони осіннього кущіння - один пагін, два пагони і три пагона, і саме оці високо продуктивні посіви - це наша надія. А ці також, вони розкустяться, весною вже.

Большинство посевов – в нормальном состоянии, уточняют аграрии, но в дальнейшем все зависит именно от погоды. Специалисты были обеспокоены отсутствием снега после первых морозов в январе, сейчас радуются снегопадам и надеются, что теперь озимые культуры укроет толстое снежное одеяло.

Михаил Бобро, профессор ХНАУ им. Докучаева:

Останній строк сівби був 8 жовтня. Вони тільки-тільки проросли, два-три листочка всього. Ті, що тільки-тільки підійшли, вони не так і боялися тоді холоду. А от трішки пізніше, можливо, буде якесь пошкодження, але не більше як 5-10 відсотків по області, не більше. Більшість посівів зараз в нормальному стані.

На этот раз в области высеяли 527 тысяч гектаров озимых, говорят в облгосдаминистрации, львиная доля, а это 519 тысяч гектаров – пшеница. По словам аграриев, для хорошего урожая в 2018-м необходимо, чтобы в регионе установилась морозная погода, но только в сочетании со снегом. Сейчас ситуация стабильная, подчеркивают специалисты, существенно повредить озимые может температура около 20-30 градусов ниже нуля без осадков, если она продержится в регионе больше недели.

Александр Нездюр, дир. Деп. агропромишленного развития ХОГА:

Схожесть растений дала нам 100 %, изначально они были, может, несколько неравномерное развитие, но в настоящее время находятся в состоянии зимнего покоя. И, в целом, состояние хорошее удовлетворительное. что касается морозов. Критичным является замораживание растений 25-30 градусов мороза, при условии отсутствия снежного покрова, снежный покров до 5 сантиметров, 2-4 см не считается как покров.

Минусовая температура без снега может негативно отразиться также на деревьях и кустарниках, отмечают биологи. Теплая погода в декабре стала сигналом для начала вегетации, поэтому длительные морозы при условии, что осадки отсутствуют – для этих видов растений станут серьезной угрозой.