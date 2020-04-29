Вместо бумажных, металлические: НБУ вводит в обращение монету 10 гривен

Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, с 3 июня монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках. На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями банка в регионах. С 3 июня 2020 года банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам.

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на обиходные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и старыми банкнотами этого номинала. Постепенно - в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

Новая монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и гурт) новая 10-гривневая монета существенно отличается от х монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

"Это – часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине более надежнее и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в обращение новых обиходных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", - говорится в сообщении.