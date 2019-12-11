Вместо Госаудитслужбы создан Офис финконтроля

Кабинет министров создал Офис финансового контроля вместо Государственной аудиторской службы, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") с закрытого заседания правительства в среду.

"Вместо Государственной аудиторской службы Кабмин создал Офис финансового контроля", – написал Гончаренко в Телеграм-канале.

Согласно обнародованным им документам, координировать деятельность Офиса будет Кабмин через министра финансов.

Госаудитслужба подлежит реорганизации, указано в материалах.

"Новый орган создается на основе Госаудитслужбы, которая передает в наследство свои функции и имущество. Ее штат будет сокращен на 30%", – написал в своем Телеграм-канале премьер-министр Алексей Гончарук.