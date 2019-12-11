Вместо Госаудитслужбы создан Офис финконтроля

11 декабря 2019 г. 18:00
Источник: Интерфакс-Украина
28 просмотров

Кабинет министров создал Офис финансового контроля вместо Государственной аудиторской службы, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") с закрытого заседания правительства в среду.

"Вместо Государственной аудиторской службы Кабмин создал Офис финансового контроля", – написал Гончаренко в Телеграм-канале.

Согласно обнародованным им документам, координировать деятельность Офиса будет Кабмин через министра финансов.

Госаудитслужба подлежит реорганизации, указано в материалах.

"Новый орган создается на основе Госаудитслужбы, которая передает в наследство свои функции и имущество. Ее штат будет сокращен на 30%", – написал в своем Телеграм-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.