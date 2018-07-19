Во Фрунзенском районе, вооружившись тазиками, жители одной из многоэтажек пережидают дождливую погоду

Бесконечная борьба с мокрыми стенами и потолком. Жительница одной из квартир по улице Краснодарской, 171д, Любовь Пуйда показывает почти 40-ка литровую бочку заполненную водой, а также кучу ведер и тазов.

На технический этаж в период дождей приходится наведываться каждые несколько часов, говорит женщина. Чтобы хоть как-то уменьшить количество воды, попадающую в её квартиру, которая расположена на десятом этаже.

В эту бочку накапало за сутки от дождя и ведро вот здесь. Стенка эта постоянно мокрая, протекает и все в квартиру на мою стенку, которая никак не просыхает.

Капитальный ремонт, который женщина сделала после выхода на пенсию, насмарку, жалуется женщина. Обои в комнатах отошли, местами - совсем отклеились, а в насквозь мокром подвесном потолке, что в гостиной - пошла трещина, и гарантии того, что он не рухнет кому-то на голову, говорит Любовь, нет.

Любовь Пуйда

Ну, вот в коридоре поотклеивались обои, я такие уже обои не куплю, они очень дорого стоят. Потолки вон попротекали, вот со шторы уже сутки льётся, капает.

А еще с началом дождливой погоды, обои совсем не успевают просыхать, а влажный воздух с плесенью отнюдь не идет на пользу маленьким внукам Любви, как и самой пенсионерке.

Любовь Пуйда

Сырость эта постоянно, пока не высохнет, а дождь за дождём идёт, вот. У меня астма, я дышу этой сыростью и потом у меня приступы астмы.

Но больше всего женщина переживет о безопасности своих внуков, ведь стены залиты, и включать свет стало опасно.

Любовь Пуйда

У меня трое маленьких внуков приезжаю каждые с пятницы, с воскресенья по пятницу. Электричество я не могу включить, потому, чтобы не было короткого замыкания. Телевизор они тоже не могут включить, мультфильмы свои посмотреть.

Пять заявок на горячую линию 15-62, две письменные заявления в Жилкомсервис и даже письмо к мэру. Куда только ни обращались, явного результата, говорит пенсионерка, нет. С Жилкомсервиса приходили, составили два акта с заключением, в котором отмечается, что кровля действительно нуждается в ремонте, но вот только когда он будет, рассказывает женщина, ей не сказали. Потому что говорят, эти вопросы решают не они, а специальная комиссия. И сообщили, что компенсировать ремонт в квартире, скорее всего, никто не будет.

Любовь Пуйда

Было установлено, что рубероидное покрытие находится в неудовлетворительном техсостоянии, имеются вздутия и трещины. Выводы комиссии - требуется ремонт кровли.

В Жилкомсервисе Фрунзенского района съемочной группе также не удалось узнать, когда же планируют ремонт кровли в многоэтажке, так как начальник участка, по словам бухгалтера, на больничном, а главный инженер - на выезде. И когда они будут на рабочем месте - неизвестно.

У меня законный перерыв, извините, я, уезжаю потом на совещание. - А у вас? - Я бухгалтер, начальника нет. - А, почему начальникам нет на месте? - Потому-что она на больничном. Инженер принимает Кулиничи сейчас, уехала, её нет.

Поэтому жителям пока ничего не остается, как самостоятельно бороться с водной стихией, вооружившись кучей тазов и большим терпением, ожидая от Жилкомсервиса хоть какого-то ремонта кровли.