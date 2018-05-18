Во всех районах Харьковской области продолжается ямочный ремонт дорог – ХОГА

О восстановлении местной сети дорог рассказал начальник Управления строительства дорожного комплекса Департамента капитального строительства ХОГА Игорь Турченко.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«По Богодуховскому району работы ведутся на дороге Богодухов - Сенное, Валковскому: Коломак - Огульцы, Великобурлукскому: подъезд к селу Червоная Хвиля, Балаклейскому: Балаклея - Бригадировка, Шевченковскому: Шевченково - Безмятежное, Золочевскому: Золочев - Довжик - Мироновка, Изюмскому: Чернобаевка - Новопавловка, Барвенковскому: Барвенково - Мечибилово, Краснокутскому: Кочаровка - Константиновка, Сахновщинскому: Сахновщина - Краснопавловка», - перечислил Игорь Турченко.

Также работы продолжаются в Кегичевском районе на дороге Кегичевка - Красное, в Лозовском: Панютино - Лозовая, Близнюковском: Лукашевка – Катериновка, отметили в ХОГА.

«В Харьковском районе работают на дороге Харьков - Липцы - Борисовка, в Нововодолажском: Новая Водолага - Ольховатка - Рокитное - Мокрая Ракитное, Красноградском: Красноград - Берестовенька, Зачепиловском: Зачепиловка - Руновщина - Заречное, Первомайском: Парижское - Мироновка - Тарасовка - Орелька», - сказал Игорь Турченко.