 

Водитель без прав перевозил на грузовике нелегальную древесину

17 октября 2019 г. 12:00
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В Харькове полицейские выявили факт незаконной перевозки древесины. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, грузовой автомобиль с древесиной на проспекте Гагарина остановили патрульные.

Выяснилось, что водитель автомобиля перевозил древесину без надлежащих документов, кроме того, мужчина управлял грузовиком без водительского удостоверения.

Выявленный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Слободского отдела полиции.       

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

 

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