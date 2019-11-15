Восьмерых работников лесхоза на Харьковщине подозревают в вырубке деревьев почти на 100 миллионов гривен

На Харьковщине восьмерых должностных лиц ГП «Октябрьское лесное хозяйство» подозревают в причастности к масштабной вырубке леса.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По информации прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, установлено, что подозреваемые совершили растрату вверенного им имущества, а именно: 18 290 деревьев - путем их незаконной вырубки на территории лесхоза.
В результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 98 миллионов гривен.
14 ноября у фигурантов были проведены обыски по месту жительства.
Прокуратурой области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц):
бывшему и.о. директора государственного предприятия, главному лесничему, заместителю главного лесничего, мастеру леса и четвёрым лесничим.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.