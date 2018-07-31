Восстановление Балаклеи: по делу о хищении средств суд назначил экспертизу

Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, по делу, открытому после заявления ХАЦ по хищению бюджетных средств при аварийно-восстановительных работах в доме по ул. Арсенальной, 27 в Балаклее, суд назначил строительно-техническую экспертизу.

Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Харькова от 13 июля.

Напомним, что уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины открыли после заявления активистов Харьковского антикоррупционного центра.

Стоит отметить, что к главе ХАЦ, депутату облсовета Дмитрию Булаху обратились жильцы этого дома, которые сообщили, что, несмотря на выделение средств, кровля в доме отремонтирована не была, и после каждого дождя верхние этажи заливает водой.

По данным системы «Прозорро», на аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт) кровли, оконных проемов и части внутренних помещений жилого дома по ул. Арсенальная, 27 было выделено более 7 миллионов гривен.

Работы выполняло ООО «Стальконструкция ЛТД».

По данным ХАЦ, ООО «Стальконструкция ЛТД» основано ООО «ХСУ № 127», конечным бенефициаром которого является харьковчанин Леонид Музыка. ООО «ХСУ № 127» основали кроме Музыки еще Леонид Костюков и Сергей Волохов. Ранее бенефициаром был Андрей Константинов.

Напомним, что ранее в Балаклейском районе полиция открыла уголовное производство по факту хищений бюджетных средств при проведении ремонтных работ по восстановлению домов в Балаклее.

Уголовное производство было открыто по заявлению активистов ОО "ТОМ 14".

Также в ХАЦ напомнили, что по мнению председателя ХАЦ Дмитрия Булаха, который постоянно общался с жителями пострадавших домов и неоднократно следил за ходом работ и получил часть актов выполненных работ, при восстановительных работах было украдено около 50 процентов средств.