Восстановление больниц и медицинских комплексов на Харьковщине продолжится

10 января 2019 г. 18:36
Автор: Светлана Еченина
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В этом году вопросам медицинской сферы планируют уделить не меньше внимания, чем в прошлом году, обещают в ХОГА.

Губернатор Юлия Светличная отмечает, что за 2018-й год ремонтные работы проводились в более чем 50-ти учреждениях здравоохранения

Юлия Светличная, председатель ХОГА

Нормальні умови повинні бути в кожній лікарні. І вони повинні предоставлятися тут, на Харківщині. Тому будемо працювати, щоб показати людям реальний результат.

В прошлом году ремонтно-строительные работы проводились на 22 объектах учреждений здравоохранения областного подчинения.

Кроме того, ремонты сделали в 30 центральных районных и городских больницах.

Также в прошлом году в области было начато строительство 30 новых амбулаторий общей практики - семейной медицины

Юлия Светличная, председатель ХОГА

Паралельно з ремонтами закуповуємо нове обладнання і устаткування для того, щоб була можливість нормально лікувати і ставити діагноз. Для цього ми використовуємо всі можливості від Державних коштів до коштів міжнародних партнерів – це наша спільна співпраця із Європейським інвестиційним банком і з Європейськими партнерами разом із обласним бюджетом

За прошлый год из средств областного бюджета было приобретено 287 единиц медицинского оборудования на сумму почти 143 миллиона гривен.

 

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Восстановление больниц и медицинских комплексов на Харьковщине продолжится - 10.01.2019

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