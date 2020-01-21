Возможности специализированного программного обеспечения для стоматологических клиник®

Любой бизнес нынче требует модернизации и обязательного применения инновационных технологий в работе и управлении. По факту все компании работают со специализированным программным обеспечением, кому-то хватает офисного пакета программ, другие же нуждаются в знании более сложных сервисов. Сегодня мы поговорим о CRM для стоматологических клиник, их особенностях и правилах выбора представителя для установки и успешного использования системы автоматизации бизнес процессов.

Подробно об уникальных программных продуктах

Программа автоматизации позволяет сделать процесс управления бизнесом простым и комфортным на всех уровнях – от владельцев стоматологической клиники, до непосредственно пациента. Найти подходящий продукт не составит труда, главное, чтобы представитель своевременно обновлял его и не забывал о качественной технической поддержке пользователя. Желательно выбрать программу с максимально понятным интерфейсом, благо фактически все компании дают возможность предварительно протестировать выбранный продукт в течение определенного периода. Фактически все компьютерные программы для стоматологии отличаются набором следующих функций:

учетом посещений и электронной записью;

созданием полной базы пациентов, включая электронные карточки пациентов и планы лечения;

автоматизированным расчетом заработных плат и премий исходя из коэффициента эффективности труда сотрудника;

виджетом для социальных сетей, который позволяет клиенту самостоятельно выбирать время для записи;

рассылкой напоминаний в виде СМС сообщений или уведомлений в социальных сетях;

ведением учета расходных материалов на складе;

контролем доходов и расходов клиники;

ведением статистических данных.

В зависимости от популярности и ответственного подхода производителя этот список может меняться и пополняться, но оптимальный набор функций представлен именно вышеперечисленным перечнем. Выбранная программа позволит сократить издержки времени, максимально эффективно организовать труд персонала и снизить погрешность человеческого фактора.

Особенности выбора

Важно ответственно подходить к вопросу выбора специализированной CRM для стоматологической клиники, так как данное программное обеспечение должно полностью соответствовать ожиданиям пользователя и удовлетворять специфические потребности данной медицинской отрасли. Чем больше компаний отдают предпочтение выбранному вами продукту, тем больше ему можно доверять. Как уже говорилось выше, большинство разработчиков дают возможность в полной мере ощутить все преимущества автоматизации перед тем, как покупать продукт и устанавливать его в своей стоматологической клинике.

Позаботьтесь о том, чтобы выбрать профессиональную и качественную программу, которая будет в полной мере удовлетворять ваши потребности и иметь максимально приятный и понятный в управлении интерфейс. Прекрасно, если специализированное программное обеспечение имеет мобильный модуль для отслеживания показателей аналитики с помощью своего смартфона. Конечно, большая часть работы будет выполняться с помощью портативного компьютера или ноутбука, но наличие мобильного приложения позволит иметь круглосуточный доступ ко всем данным в любом месте.

Технологии развиваются стремительно и не стоят на месте, программы автоматизации и управления временем для разных отраслей бизнеса появились достаточно давно, так что не стоит упускать возможности и перспективы развития.

Автор: https://site24.com.ua/