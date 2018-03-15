Возрождение экономики и перезагрузка системы госуправления. В Харькове обсудили стратегию развития страны

Лидеры амбициозной партии «Основа» уже во второй раз за полгода посетили Харьков и открыл и в городе региональный офис. Уже существует специальное мобильное приложение, в котором сторонники «Основы», могут пообщаться, а также оставлять свои предложения по поводу развития отдельных регионов и страны в целом, после открытия офиса в Харьковской области коммуникация с населением станет еще лучше.

Сергей Тарута, основатель политической партии "Основа":

Первоочередная задача, как можно больше сторонников, чтобы было у молодой новой амбициозной партии "Основа", которая объединяет людей дела, людей, у которых есть репутация, есть колоссальный опыт управления и предприятиями, и городами, и регионами.

Андрей Николаенко, глава политической партии "Основа":

Такой симбиоз, который здесь присутствует аграрный, промышленности, научного кластера, он может быть хорошим примером для всей Украины.

Лидеры партии также посетили одно из предприятий по производству металлических конструкций, ведь особое внимание стоит уделить развитию промышленности.

Сергей Тарута, основатель политической партии "Основа":

Мы обсуждали о промышленной политике, о том, как сделать так, чтобы государство ценило каждое рабочее место, помогало не только сохранению, но и развитию. Как сделать так, чтобы были деньги на модернизацию, чтобы мы не зависели от импорта, а рассчитывали на собственного производителя, я сам металлург, для меня это такое, очень родное предприятие.

Главные направления стратегии развития Украины, предлагаемые партией «основа» - достижение мира, возрождение экономики и перезагрузка системы госуправления, а это новый общественный договор и новая процедура принятия Конституции. Экономическую составляющую программы «Основы» - Стратегию сбалансированного развития «Доктрина 2030» - лидеры партии также обсудили в Харькове с учеными и представителями бизнеса.

Андрей Николаенко, глава политической партии "Основа":

Эта философия должна быть изменена государственного управления, мы за уменьшение налогов, мы выступаем за отмену налога на прибыль, мы выступаем за стимулирование разными способами, в том числе банковскими, предпринимательской деятельности.

У Харьковской области есть все шансы стать флагманом экономического развития в Украине, отмечают в партии «Основа».