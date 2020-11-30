Впервые за три года курс евро поднялся выше 34 гривен

Национальный банк Украины на 1 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,14 гривен за евро. Это на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 декабря установлен на таком уровне: 34,1456 гривен за евро (+0,186 грн). При этом курс евро на 30 ноября составляет 33,9596 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 6 февраля 2018 года - 34,51 гривен за евро.

Что касается курса доллара, то НБУ на 1 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,49 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 декабря установлен на таком уровне: 28,4962 гривен за 1 доллар (+0,0281 грн). При этом курс доллара на 30 ноября составляет: 28,4681 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет девятый день подряд.