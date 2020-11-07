Всемирный банк дает $100 млн на экономику подконтрольного Украине Донбасса

Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Twitter.

Украинский лидер поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.

"Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - написал Зеленский.

Напомним, Украина предложит создание Свободной экономической зоны на Донбассе. По словам украинского президента, создание Свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.