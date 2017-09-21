Всемирный банк вынес неутешительный прогноз роста экономики Украины

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Украины 2% в текущем году.

Об этом сообщила директор ВБ по Украине, Молдове и Беларуси Сату Кахконен, передают Українські новини.

"В этом году будет только 2%. Мы не видим значительных рывков в секторах", - сказала она.

При этом представитель ВБ добавила, что такого роста экономики недостаточно для роста доходов граждан.

Кахконен добавила, что Украине необходимо продолжать реформы.

При этом, Еврокомиссия оптимистично оценила восстановление украинской экономики, однако настаивает на выполнении Украиной последних условий для выполнения пакета финансовой поддержки, выплаты транша в €600 млн.

Напомним, что в 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%, во 2-м - 2,3% в сравнении с соответствующими периодами прошлого года.

В июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 1,9% до 1,6%.

В конце мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.