Встреча ЕБРР и малого бизнеса прошла в Харькове

В Харькове прошла встреча представителей ЕБРР и владельцев среднего и малого бизнеса, которые хотели бы получить поддержку для развития своих компаний. Представлены были практически все регионы.

Представитель ЕБРР в Харькове, Тимур Халилов, рассказал о планах на текущий год и о том, как банк может помочь предпринимателям.

«Программа ЕС- «EU4Business» направлена на поддержку и развитие как каждого отдельного взятого предприятия, так и сектора МСБ в целом. Мы подстраиваем инструмент, который предлагаем под запросы предприятия, в зависимости от их стратегических планов и целей. Каждый проект, который мы поддерживаем, является абсолютно индивидуальным и не похожим друг на друга. Кроме того, благодаря ресурсам доноров, мы компенсируем 50% от стоимости такого консалтингового проекта» , - рассказал он.

Европейский банк реконструкции и развития планирует предоставить грантовую поддержку на консалтинговые услуги для малого и среднего бизнеса (МСБ). В этом году рассчитывают поддержать около 160 проектов. ЕБРР помогает реализовывать консалтинговые проекты ля предприятиям в различных направлениях, среди наиболее востребованных: маркетинг, организационная структура, ІТ и прочее. Потребность каждой компании индивидуальна.

«У нас очень часто бывают запросы, связанные с проблемами роста, когда компании динамично развиваются на рынке, при этом не успевают настолько же динамично развивать свою внутреннюю организационную структуру и бизнес-процессы, таким образом требуется вмешательство внешнего консультанта, дополнительная поддержка, чтобы подогнать темпы внутреннего роста компании к внешнему», - рассказывает Тимур Халилов.

С момента открытия офиса ЕБРР в Украине, было профинансировано уже больше 1000 консалтинговых проектов, из которых около ста семидесяти только за прошлый год.

В 2016 году было подписано соглашение между ЕС и Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении 40 млн евро на консультационную, информационную, учебную, финансовую и другую поддержку МСБ в Украине. Помощь среди прочего предусматривает создание сети Центров информационной поддержки бизнеса (ЦиПБ - www.bisc.org.ua) в 15 регионах страны, целью которой является информирование бизнеса о существующих для него возможности на рынке.

На данный момент, рассказывает Тимур, они надеются на большое количество заявок на гранты для развития компаний, поскольку, предприятия, которое развивается, движет экономику.