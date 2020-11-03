Введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочат до 2022 года

03 ноября 2020 г. 12:48
Источник: РБК-Украина
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Верховная рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте сегодня. Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента.

"Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", - отметил спикер парламента.

По его словам, рассмотрение проекта должно состояться в среду, 4 ноября.

"Завтра будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть. Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом", - заявил Разумков.

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