Двое жителей Харьковщины пойдут под суд за вырубку сотни деревьев в Гутянском лесхозе почти на 1,5 млн. грн

13 августа 2020 г. 16:32
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В Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух жителей Краснокутского района по факту незаконной порубки леса на территории ГП «Гутянское лесное хозяйство» (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что злоумышленники по предварительному сговору незаконно вырубили в лесополосе, расположенной в Богодуховском районе Харьковской области, почти 100 деревьев, среди которых были дубы и клены.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 1500000 гривен.

Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

 

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