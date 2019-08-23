Вырубка деревьев в «Октябрьском лесхозе»: сумма убытков почти 60 миллионов

Чиновники Харьковского лесхоза украли леса на сумму, существенно превышающую ту, о которой сообщалось ранее. Сейчас речь идет уже о 58,5 миллиона гривен.

Об этом сообщила первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

"Апдейт в деле харьковских лесничих, которые, по предварительной информации, организовали незаконную вырубку леса на территории ГП «Октябрьский лесхоз». Сегодня получили новые результаты судебно-экономической экспертизы, которая установила, что сумма убытка – почти 58,5 миллиона гривен", - написала Варченко.

Она также уточнила, что расследование в этом уголовном производстве продолжается по ч. 2 ст. 364 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность в течение 3 лет, а также штраф – от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, сообщалось, что ГБР начало уголовное производство касательно должностных лиц Харьковского лесхоза, которые украли ценных пород древесины на сумму почти 24 миллиона гривен.