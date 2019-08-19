 

Вырубкой леса на Харьковщине заинтересовалось ГБР: открыто уголовное производство

19 августа 2019 г. 11:24
Источник: Левый берег
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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту самовольной вырубки в Октябрьском лесном хозяйстве на территории Харьковской области.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Фейсбук.

"С сентября 2018 года по июнь 2019-го должностные лица лесных хозяйств Харьковской области незаконно вырубили леса на сумму 23,8 миллиона гривен. Такую сумму установила судебно-экономическая экспертиза, проведенная по ходатайству Бюро. Вырубали преимущественно наиболее ценные породы древесины - дуб, клен, ясень и другие", - написала Варченко.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением.

Напомним, 17 июля во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в регионе.

На нем выступил директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский, пожаловавшийся на давление после инициированных им ревизий. "Мы сделали ревизию всего 10% от общей площади и обнаружили 80 млн грн убытков – это более 8 тыс. куб. м древесины. По нашим подсчетам, если мы сделаем полную ревизию лесхоза, всех лесных обходов Октябрьского хозяйства, то примерно это будет около 200 млн грн", – рассказал Чагаровский. Он считает, что в пределах Харьковской области сумма убытков может достигать миллиарда гривен.

 

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