Вывезли оборудование на металлолом: директора харьковского предприятия "Укроборонпрома" будут судить за халатность

26 июня 2020 г. 15:54
38 просмотров

В Харьковской области будут судить директора предприятия, который подозревается в служебной халатности.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, обвинительный акт по делу уже направлен в суд.

В результате противоправных действий указанного должностного лица государственному предприятию нанесен материальный ущерб в сумме более 160 000 гривен.

Правоохранители установили, что директор одного из Харьковских государственных предприятий Концерна "Укроборонпром" в результате ненадлежащего исполнения возложенных на него служебных обязанностей передал постороннему лицу материальные ценности государственного предприятия, а именно - прессы кривошипные различных модификаций. В дальнейшем с помощью нанятого автотранспорта материальные ценности были перевезены с целью продажи как лом металла в соответствующее учреждение. 

Досудебное расследование по уголовному производству  проводилось по 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное преступление подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53