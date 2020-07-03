Взятка в 250 тысяч гривен: на Харьковщине пойдут под суд чиновники Госэкоинспекции

03 июля 2020 г. 11:44
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На Харьковщине в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц Государственной экологической инспекции в Харьковской области. Чиновники обвиняются в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следствием установлено, что должностные лица Государственной экологической инспекции в Харьковской области требовали и получили от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 000 гривен.

В такую сумму злоумышленники оценили уменьшение штрафов по результатам проверки государственного предприятия, а также непринятие в дальнейшем мер по назначению проверок.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществлял Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение проводилось ГУ БКОП Службы безопасности  Украины.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 

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