"Я куплю вам ананасы, но они будут из кирпичей", - Кернес - о закупках харьковского зоопарка

Сегодня на сессии горсовета харьковский мэр Геннадий Кернес прокомментировал скандальные тендеры о закупке Харьковским зоопарком кормов для его обитателей по завышенным ценам.

«Предупреждаю: если будут такие факты, что кому-то хочется съесть ананас за счет обезьяны. Я обещаю вам, я куплю вам ананасы. Только они будут из кирпичей. И будете вы их кушать. Не могут цены быть выше в три раза, чем в супермаркете, я требую прекратить это безобразие.Я предупреждаю вас всех: Терехова, Богача, Бабицкую, всех предупреждаю», – сказал Кернес и дал поручение Терехову разобраться в ситуации.

Напомним, о том, что харьковский зоопарк закупает фрукты и овощи по ценам, которые выше рыночных в три раза, стало известно от активистов Харьковского антикоррупционного центра.

Он выяснили, что цены на еду для животных, предусмотренные договором, значительно превышают рыночные. В частности, мандарины и апельсины планировалось закупить по 95 грн. за килограмм, лимоны - по 110, киви - по 160, яблоки - по 35 грн. за килограмм.

Данными закупками занялась прокуратура. Данные в ЕРДР внесены по ст. 14 ч. 3 ст. 191 УК Украины.