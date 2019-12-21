Ёлочные базары на Харьковщине: в полиции рассказали о нарушениях при продаже

Как сообщалось, на Харьковщине на днях стартовала предновогодняя продажа ёлок.

В связи с этим полиция проводит проверочные рейды на торговых точках по их реализации.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, на сегодня по городу и области проведены более 50 рейдов по проверке точек продажи новогодних деревьев.

По результатам проверок составлен один административный протокол по ст. 160 (торговля с рук в неустановленных местах) КоАП, открыто одно уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК.

У продавца-мужчины изъяты 34 елки на общую сумму более 20 500 гривен.

Вместе с тем полиция отмечает, что количество нарушений при реализации хвойных деревьев является незначительным.