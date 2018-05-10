Ювелир, который подменял золото на железки, предстанет перед судом

Мастер одного из участков на ювелирной фабрике летом прошлого года решил увеличить себе зарплату самостоятельно на полмиллиона гривен.

Мужчина присвоил себе драгоценный металл, с которым, собственно, и работал.

Сейчас прокуратура направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 42-летнего харьковчанина по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенного в особо крупных размерах

Эдуард Новиков, и.о. руководителя местной прокуратуры

Так, встановлено, що влітку 2017-го року чоловік привласнив понад чоловік привласнив понад 780 гр золота 585 проби. Частину дорогоцінного металу він замінив на інший метал, який не представляє великої матеріальної цінності. Ще на частині золота - умисно занижував пробу. Таким чином, він змінив його вартість, щоб заробити на різниці. Зловмисника викрили під час чергової інвентаризації

Злоумышленник, в свою очередь, вину не признает и со следствием не сотрудничает.

Санкция статьи, указанной в обвинительном акте, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.