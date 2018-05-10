Ювелир, который подменял золото на железки, предстанет перед судом

10 мая 2018 г. 19:52
Автор: Светлана Еченина
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Мастер одного из участков на ювелирной фабрике летом прошлого года решил увеличить себе зарплату самостоятельно на полмиллиона гривен.

Мужчина присвоил себе драгоценный металл, с которым, собственно, и работал.

Сейчас прокуратура направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 42-летнего харьковчанина по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенного в особо крупных размерах

Эдуард Новиков, и.о. руководителя местной прокуратуры

Так, встановлено, що влітку 2017-го року  чоловік привласнив понад чоловік привласнив понад 780 гр золота 585 проби. Частину дорогоцінного металу він замінив на інший метал, який не представляє великої матеріальної цінності. Ще на частині золота - умисно занижував пробу. Таким чином, він змінив його вартість, щоб заробити на різниці. Зловмисника викрили під час чергової інвентаризації

Злоумышленник, в свою очередь, вину не признает и со следствием не сотрудничает.

Санкция статьи, указанной в обвинительном акте, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

 

Видео: 

Ювелир, который подменял золото на железки, предстанет перед судом - 10.05.2018

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