За 12 лет не построил АЗС: прокуратура требует отдать земельный участок городу

Прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском о расторжении договора аренды земельного участка стоимостью около 3 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, предприятие получило указанный участок в аренду более 12 лет назад. Согласно условиям договора, до марта 2007 года на этой территории должны были построить стационарную автозаправочную станцию ​​с магазином сопутствующих товаров.

Участок расположен на одной из самых важных автомобильных развязок Харькова, то возведение на ней АЗС могло бы значительно улучшить городскую инфраструктуру. Однако арендатор так и не начал запланированное строительство.

Из-за невыполнения арендатором указанных условий прокуратура обратилась в суд с требованием расторжения договора и возврата участка в собственность города.