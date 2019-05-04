За долги по коммунальным услугам будут насчитывать пеню

За каждый день просрочки по оплате коммунальных услуг с 1 мая будет начисляться пеня в размере 0,01% от суммы долга.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на директора Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущака.

По его словам, начисление пени в связи с задолженностью абонентов - инициатива не предприятия, а требование ст. 26 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», которое вступило в силу с 1 мая текущего года.Пеня будет начисляться при неоплате коммунальных услуг до размера долга - не больше. То есть, если абонент имеет задолженность, например, в размере 100 гривен и не оплачивает ее, то пеня будет начисляться за каждый день просрочки, пока задолженность по пене не сравнится с долгом за коммунальные услуги.

Законом предусмотрены две категории граждан, которым не будет начисляться пеня - это абоненты, которые имеют задолженность по заработной плате, и те, у кого есть задолженность по выплате субсидий. При этом харьковчане должны предоставить документы, подтверждающие такие факты, в абонентские отделы водоканала.

Пеня за долги за водоснабжение и водоотведение будет начисляться после 20 числа следующего с момента начисления месяца. Однако законодательство не установило граничные суммы долга, согласно которым предприятие будет подавать на абонента в суд. Это решение по-прежнему принимается на усмотрение поставщика услуг. При этом в судебном порядке с должника будут взиматься не только долг и сумма начисленной пени, но и все судебные издержки.

Отметим, на сегодня задолженность абонентов водоканала составляет более 440 миллионов гривен.