За экс-главу Нацгвардии Аллерова внесли залог, но он остается в СИЗО - адвокат

19 мая 2019 г. 12:36
Источник: УНИАН

За бывшего руководителя Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в коррупционной сделке с недвижимостью НГУ, внесли залог в 4,8 миллиона гривень. Несмотря на это, сейчас он остается под стражей.

Об этом сообщает адвокат подозреваемого Игорь Мороз.

«Залог внесли, но не отпустили, делают все, чтобы держать его», — сказал он. 

Залог внесли 17 мая (пятница) после 18-ти часов, поэтому, вероятно, причиной задержки стало завершение рабочего дня.

По словам адвоката, его должны отпустить на следующей неделе.

Напомним, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и жительства отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины потеряло активы на 81,64 млн грн. Расследование в отношении этой схемы НАБУ осуществляет с декабря 2017 года.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании «Укрстрой» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

17 мая суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн.

 

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