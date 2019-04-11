За «фейковые» поставки спортоборудования будут судить директора завода

Прокуратура подозревает директора и двух работников одного из харьковских заводов в создании схемы завладения бюджетными средствами.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В течение 2016-2017 годов директор завода и его подчиненные нашли нескольких подставных лиц, на которых зарегистрировали липовые фирмы. Эти ФЛП выдавались за дилеров харьковского завода, который якобы специализируется на изготовлении спортивного оборудования. По данным фискальной службы, подобной деятельностью завод не занимался.

Фиктивные предприятия участвовали в публичных закупках по всей Украине и стали победителями торгов на поставку спортоборудование в ряд учебных заведений. Подозреваемые предоставляли в образовательные учреждения накладные о якобы поставленнои инвентарь, а представители вузов и училищ подписывали документы, еще не получив заказ.

За «фейковые» поставки злоумышленники получали средства из госбюджета и распоряжались ими по своему усмотрению. В общем им удалось незаконно обогатиться на 870 тысяч гривен. Сообщники также придумали, как скрыть фактическое отсутствие якобы поставленного спортивного оборудования в учебных заведениях. Для этого они заключали ложные договоры на ответственное хранение товара с заводом, где работали.

Однако во время обысков ни оборудования на предприятии не выявлено.

Трем фигурантам объявлено подозрения в завладении чужим имуществом путем служебных злоупотреблений и составлении и выдаче заведомо ложных документов. Досудебное расследование продолжается, санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

За сделки с поддельными документами уже осужден представитель одного из херсонских учебных заведений Еще по одному эпизоду вскоре предстанет перед судом работник образовательного учреждения Одесской области.

Кроме того, проверяется причастность к противоправным действиям представителей других учебных заведений, куда подозреваемые должны были поставить оборудование.