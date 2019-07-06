За год может быть запущена "электронная таможня" - Нефедов

Система "электронная таможня" получила достаточное финансирование и может быть запущена за год.

Об этом заявил новоназначенный глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

По словам Нефедова, государство получило достаточный объем финансирования от иностранных партнеров на разработку электронной таможни. Нефедов уверен, что система будет запущена через год.

"Я убежден, что за год она (система - ред.) будет работать. Нам понадобился примерно год для того, чтобы разработать и запустить систему государственных закупок ProZorro. Примерно такие же сроки, немножко быстрее, пошли на создание "ProZorro.Продажи" - системы, через которую идет приватизация, распределение лицензий и т. д. И мне кажется, что такие сроки достаточно реальные для развертывания электронной таможни", - заявил глава Гостаможни.

Напомним, в пятницу, 5 июля, Кабмин назначил Максима Нефедова главой Государственной таможенной службы.