За нелегальных работников бизнесменов оштрафовали на 3,6 миллиона гривен

21 мая 2019 г. 15:15
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Работники трудовой инспекции, посетив ряд харьковских предприятий, выявили 29 нелегально трудоустроенных работников, допущенных к работе на них.

Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

Так, в общественной организации, которая занимается предоставлением физически - оздоровительных услуг, использовался труд 10 рабочих без официального трудоустройства.

На обществе с ограниченной ответственностью по переработке фруктов и овощей проверяющие выявили 9 неоформленных работников.

У двух предпринимателей, один из которых занимается сферой общественного питания, нелегально работали 5 человек.

У второго, который занимается розничной торговлей продуктами питания и табачными изделиями, выявили 1 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.

Также проверяющие обнаружили, что в ООО, которое занимается строительством, работы повышенной опасности выполняли 4 нелегально трудоустроенных работника.

В связи с выявленными фактами нелегального трудоустройства предпринимателей оштрафовали  на общую сумму более 3600000 гривен.

 

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