За нелегальных работников бизнесменов оштрафовали на 3,6 миллиона гривен

Работники трудовой инспекции, посетив ряд харьковских предприятий, выявили 29 нелегально трудоустроенных работников, допущенных к работе на них.
Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.
Так, в общественной организации, которая занимается предоставлением физически - оздоровительных услуг, использовался труд 10 рабочих без официального трудоустройства.
На обществе с ограниченной ответственностью по переработке фруктов и овощей проверяющие выявили 9 неоформленных работников.
У двух предпринимателей, один из которых занимается сферой общественного питания, нелегально работали 5 человек.
У второго, который занимается розничной торговлей продуктами питания и табачными изделиями, выявили 1 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.
Также проверяющие обнаружили, что в ООО, которое занимается строительством, работы повышенной опасности выполняли 4 нелегально трудоустроенных работника.
В связи с выявленными фактами нелегального трудоустройства предпринимателей оштрафовали на общую сумму более 3600000 гривен.