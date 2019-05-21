За нелегальных работников бизнесменов оштрафовали на 3,6 миллиона гривен

Работники трудовой инспекции, посетив ряд харьковских предприятий, выявили 29 нелегально трудоустроенных работников, допущенных к работе на них.

Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

Так, в общественной организации, которая занимается предоставлением физически - оздоровительных услуг, использовался труд 10 рабочих без официального трудоустройства.

На обществе с ограниченной ответственностью по переработке фруктов и овощей проверяющие выявили 9 неоформленных работников.

У двух предпринимателей, один из которых занимается сферой общественного питания, нелегально работали 5 человек.

У второго, который занимается розничной торговлей продуктами питания и табачными изделиями, выявили 1 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.

Также проверяющие обнаружили, что в ООО, которое занимается строительством, работы повышенной опасности выполняли 4 нелегально трудоустроенных работника.

В связи с выявленными фактами нелегального трудоустройства предпринимателей оштрафовали на общую сумму более 3600000 гривен.