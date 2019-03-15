За нелегальных работников харьковские бизнесмены заплатят более 4,5 миллионов гривен штрафов

Инспекторы труда во время инспекционных посещений предприятий Харьковщины выявили нелегально трудоустроенных работников.

Как сообщили в Главном управлении Гоструда в Харьковской области, во время инспекционных посещений у двух предпринимателей, которые занимаются торговлей, обнаружили 22 неоформленных работника.

Также обнаружилось, что в обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается строительством, были задействованы 15 нелегальных работников.

По результатам инспекционных посещений вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму 4600000 гривен.