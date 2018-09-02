За нелегальных работников харьковских предпринимателей оштрафовали почти на 9 миллионов гривен

02 сентября 2018 г. 16:58
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Специалисты Главного управления Гоструда провели ряд проверок предприятий на Харьковщине, во время которых были выявлены нелегально трудоустроенные работники.

Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, при проверке одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занимается изготовлением матрасов, проверяющие выявили 33 нелегальных работников.

В частном акционерном обществе в строительной отрасли, к выполнению работ без официального трудоустройства были допущены 45 работников.

Главное управление оштрафовало предприятия, на которых были выявлены данные нарушения, на общую сумму более 8,7 млн. гривен.

 

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