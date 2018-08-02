За присвоение 4500000 гривен на реконструкции газопровода в Харькове пошел под суд бизнесмен

Киевский районный суд Харькова назначил к рассмотрению по существу дело подрядчика, которого подозревают в присвоении миллионов госпредприятия на реконструкции газопровода Шебелинка - Славянск.

Об этом во время брифинга, который состоялся сегодня, 2 августа, сообщил и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов, передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По его информации, речь идет об уголовном производстве по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Подозреваемый - 56-летний директор одного из ООО, которое было подрядчиком при выполнении работ по реконструкции газопровода Шебелинка - Славянск на участке, расположенном на территории Балаклейского и Барвенковского районов области.

Руководитель составил несколько актов якобы выполненных работ, которые фактически никто не выполнял, на общую сумму 4500000 гривен. По делу заявлен гражданский иск на возмещение нанесенного ущерба на данную сумму.

Сейчас на имущество подозреваемого стоимостью 5 миллионов гривен судом наложен арест.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.