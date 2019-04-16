За присвоение и растрату будут судить председателя ОСМД

Прокуратура утвердила обвинение в присвоении и растрате средств (ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины) председателю одного из ОСМД Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Калюга, в течение 2016-2018 годов 30-летний харьковчанин работал в должности председателя объединения совладельцев многоквартирных домов.

В феврале-апреле прошлого года подозреваемый без согласования с жильцами дома якобы заказал юридические услуги для ОСМД. Хотя в реальности никаких юридических услуг объединение не нуждалось. Таким образом мужчина безосновательно потратил 73 тысячи гривен с банковского счета ОСМД.

Кроме того, в мае-августе 2018 он подписал чеки на закупку стройматериалов и материалов для ремонта системы водоснабжения дома на общую сумму 14,5 тысяч гривен. Однако никаких материалов закуплено не было, а средствами жителей дома подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Всего, по данным следствия, за этот период председатель ОСМД присвоил почти 90 тысяч гривен с банковского счета объединения.

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.