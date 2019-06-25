За растрату на ремонте фонтана будут судить директора фирмы-подрядчика

В Харьковской области прокуратура направила в суд области обвинительный акт в отношении директора одного из ООО по ч. 4 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, 49-летний мужчина обвиняется в завладении бюджетными средствами при проведении ремонта фонтана в Балаклее.

Договор на проведение капитального ремонта и реставрации светодинамического фонтана городской совет заключил с указанным обществом в августе 2017 года.

Согласно документам, за выполненные работы подрядчик получил около 1500000 гривен, однако по данным следствия, стоимость своих услуг ООО была завышена более чем на полмиллиона гривен.

Установлено, что подрядчик дважды вносил в акты приема-передачи недостоверные сведения. Первый документ, где стоимость работ была завышена почти на 180 тысяч гривен, в сентябре 2017 согласовала и подписала начальница профильного управления горсовета. Второй, в котором директор ООО излишне начислил себе более 330 тысяч гривен, - главный специалист управления.

Обоим чиновникам объявлены подозрения в служебной халатности (ст. 367 УК Украины) и обвинительные акты направлены для рассмотрения в суд.