За участие в Операции объединенных сил будут платить больше

Приказ об увеличении Сознаграждение военным в зоне ООС подписал Министр обороны Украины Степан Полторак.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на правительственный портал.

Так, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в ООС, будет составлять: на первой линии – 27300 грн, в других районах проведения операции – 16800 грн, командира взвода: на первой линии - от 31100 грн, в других районах - от 20600 грн, командира батальона: от 35500 грн - на первой линии и от 25000 грн - в других районах.

Командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42000 грн, а в других районах проведения операции – 31500 грн.

«Повышение проходит в плановом порядке в пределах выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание Вооруженных сил в направлении расходов на выплату денежного обеспечения военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения из других статей расходов», - отметили в Министерстве.